Брюссель, 30 декабря, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Вооружая Киев, НАТО приближает примирение, заявил 30 декабря генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью агентству DPA.

Уго Симберг. Сад смерти. 1896

Заявив, что осознаёт всю «парадоксальность» такой логики, Столтенберг назвал «военную поддержку Украины кратчайшим путём к миру». Якобы, вооружая Киев, НАТО даёт России возможность осознать бесполезность её планов относительно Украины.

Когда в России поймут, что с Киевом бесполезно воевать, станут возможны переговоры о мире, уверен генсек НАТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британское минобороны объявило о передаче Киеву более тысячи металлодетекторов и сотни — для обезвреживания взрывных устройств.