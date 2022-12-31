Москва, 1 января, 2023, 00:00 — ИА Регнум. С 1 января в России можно будет получить единое пособие на ребенка, сообщает ИА REGNUM. Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на новое пособие.

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Выплаты будут ежемесячными — на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам. Средний максимальный размер пособия будет составлять 13 900 рублей, сообщили в Минтруде.

На новое пособие смогут претендовать почти 10 млн граждан.

Размер выплат будет зависеть от «комплексной оценки нуждаемости» и может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка.

На пособие смогут рассчитывать только семьи с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости.

Пособие объединяет выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до 1,5 года, выплату на первого ребенка, которая предоставляется из бюджета во всех регионах, выплату на третьего ребенка из бюджета, которая есть только в 78 регионах и предоставляется по разным правилам, пособие на детей от 3 до 8 лет, которое выплачивается органами социальной защиты, и пособие на детей от 8 до 17 лет, выплачиваемое ПФР.

Семьи с низкими доходами смогут подать бумажные заявления на единое пособие с 9 января 2023 года, а электронные заявления на портале госуслуг доступны с 28 декабря 2022 года, уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.