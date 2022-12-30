Харьков, Украина, 30 декабря, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена 30 декабря в Днепропетровской и Харьковской областях, сообщает украинский ресурс для оповещения граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, в Днепропетровской области воздушную тревогу объявили в 9:36 мск, в Харьковской — в 9:37 мск. Также режим воздушной тревоги Украина объявила на подконтрольной ей части Запорожской области.

Читайте также: В Харьковской области снова объявили воздушную тревогу

Добавим, что накануне, 29 декабря, воздушную тревогу объявляли по всей Украине. В ряде регионов сообщалось о повреждении энергетических объектов, в том числе в Харьковской области.