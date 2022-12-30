Москва, 30 декабря, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Видеозапись с российского беспилотника «Орлан», на которой запечатлено, как боевики киевского террористического режима пытаются его сбить, опубликовал 30 декабря телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

t. me/RVvoenkor Цитата из видео Беспилотник «Орлан» заснял работу ПВО украинских боевиков по себе

На выложенных в интернет кадрах видно, как боевики Киева производят запуск, как предполагают авторы поста, из персонального зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла», однако ракета не попадает в российский беспилотник, и виден её инверсионный след в момент, когда она проходит мимо «Орлана».

При этом указывается, что это первый раз, когда российским дронам удаётся заснять попытки военных ВСУ сбить их.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что большие потери среди офицерского состава ВСУ в зоне ответственности подразделений ЛНР зафиксированы при попытках наступления украинских боевиков на Кременную и Сватово.