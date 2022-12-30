Минск, 30 декабря, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В качестве одной из версий падения обломков ракеты на территории Белоруссии в Минске рассматривают провокацию со стороны ВСУ, заявил 30 декабря начальник белорусских зенитных ракетных войск Кирилл Казанцев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Напомнив, что в Ивановском районе (Брестская область) была средствами ПВО поражена цель, прилетевшая с украинской стороны, и что эту информацию уже комментировало минобороны Белоруссии, Казанцев добавил:

«Вместе с тем по данному инциденту остаются вопросы, и мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчёта или неисправность ракеты, либо это преднамеренная провокация в вооружённых силах Украины».

Напомним, накануне, 29 декабря, на территорию деревни в Ивановском районе Белоруссии упали сбитые системами ПВО Белоруссии обломки ракеты комплекса С-300, запущенной ВСУ.