Москва, 30 декабря, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Фрегат Северного флота (СФ) «Адмирал Горшков», который оснащён гиперзвуковыми ракетами «Циркон», в 2023 году впервые возглавит постоянную оперативную группировку ВМФ РФ в Средиземном море. О этом 30 декабря рассказал близкий к российскому военному ведомству источник.

Mil Фрегат «Адмирал Горшков»

По его словам, которые приводит ТАСС, названный фрегат должен выйти в море в январе 2023 года.

«Задачи боевого дежурства в Средиземном море он будет решать, имея на борту гиперзвуковые ракеты «Циркон», — сказал источник.

Также он добавил, что такое событие станет первым в истории Военно-морского флота России. При этом уточняется, что у агентства нет официального подтверждения такой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря президент России Владимир Путин поздравил моряков ВМФ РФ и судостроителей с принятием в строй новых военных кораблей.