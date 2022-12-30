Марочко назвал большими потери ВСУ при наступлении под Сватово и Кременной
Сватово, ЛНР, 30 декабря, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Большие потери среди офицерского состава ВСУ в зоне ответственности подразделений ЛНР зафиксированы при попытках наступления украинских боевиков на Кременную и Сватово, сообщает 30 декабря военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
По данным разведки Народной милиции ЛНР, за неделю в зоне ответственности второго армейского корпуса уничтожено порядка 20 офицеров ВСУ.
«Больше всего противник понес потери среди офицерского состава при штурме в направлении Сватово и Кременной».
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