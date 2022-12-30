Сватово, ЛНР, 30 декабря, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Большие потери среди офицерского состава ВСУ в зоне ответственности подразделений ЛНР зафиксированы при попытках наступления украинских боевиков на Кременную и Сватово, сообщает 30 декабря военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По данным разведки Народной милиции ЛНР, за неделю в зоне ответственности второго армейского корпуса уничтожено порядка 20 офицеров ВСУ.

Андрей Марочко «Больше всего противник понес потери среди офицерского состава при штурме в направлении Сватово и Кременной».

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