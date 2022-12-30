Владивосток, 30 декабря, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Поручение освободить заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Приморья Григория Плотницкого за невыполнение поручения по обеспечению транспортного сообщения с островом Путятина от занимаемой должности дал губернатор края Олег Кожемяко. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба регионального правительства.

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«На сегодня транспортное сообщение с Путятиным не налажено, судно на воздушной подушке тоже не ходит, тёплый вагончик для пассажиров так и не поставили. Все эти задачи ставились перед администрацией муниципалитета и минтрансом, и контроль за их исполнением возложен на замминистра транспорта. Они не выполнены, в связи с чем принято решение освободить его от должности», — отмечается в сообщении.

При этом перебои транспортного сообщения с островом Путятина начались из-за того, что затянулся из-за выросшего объёма работ ремонт плашкоута.

Отметим, остров Путятина находится в заливе Петра Великого и в находящемся на нём единственном посёлке проживает порядка одной тысячи человек.