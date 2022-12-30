Астрахань, 30 декабря, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Директор областного детского центра творчества в Астрахани был уволен в связи с инцидентом с новогодними подарками на губернаторской ёлке. Об этом 29 декабря сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем телеграм-канале.

StockSnap Новогодние подарки

Глава региона назвал абсолютно недопустимым инцидент с распределением подарков детям с ограниченными возможностями на новогоднем празднике.

«Отрицать ошибку организаторов, в результате чего часть детей получили подарки на самом мероприятии, а подарки других были отправлены в учреждения, я не буду. Безусловно, это бестактность и халатность руководителя учреждения-организатора, которая не укладывается в голове», — указал Бабушкин.

Губернатор Астраханской области уточнил, что директор Астраханского областного центра развития творчества был уволен. Директор школы-интерната №7 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и министр образования и науки региона привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, Бабушкин добавил, что воспитанники школы-интерната дополнительно будут приглашены на праздник, который состоится в Театре оперы и балета города Астрахани.

Напомним, губернаторская ёлка состоялась в Астрахани 28 декабря. После праздника в СМИ появилась информация, что новогодние подарки на ёлке были вручены только тем детям, чьи родители были мобилизованы. Родителям присутствовавших на празднике детей с ограниченными возможностями было объявлено, что подарки они получат в своих учреждениях.