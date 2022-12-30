Брюссель, 30 декабря, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В четверг, 29 декабря, биржевые торги закончились ростом фондовых индексов стран Западной Европы после первоначального снижения из-за общего негативного настроения на мировых рынках. Это 30 декабря следует из данных торговых площадок.

Paolobon140 Итальянская фондовая биржа

Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 на момент закрытия торговой сессии увеличился на 0,68%, составив 430,35 пункта.

Кроме того, немецкий фондовый индекс DAX вырос на 1,05%, французский САС 40 — на 0,97%, британский FTSE 100 — на 0,21%, итальянский FTSE MIB — на 1,2% и испанский IBEX 35 — на 0,72%.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря стало известно, что на Московской бирже в 2023 году намерены запустить на валютном рынке торги дирхамом ОАЭ, египетским фунтом и азербайджанским манатом.