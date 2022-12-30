Луганск, 30 декабря, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Потери, которые несут ВСУ, офицеры среднего звена пытаются в своих докладах командованию списать на плохую погоду, написал 30 декабря военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Андрей Марочко «Украинские офицеры среднего звена на местах при своих докладах вышестоящему командованию пытаются списать потери и неудачи на погодные условия».

По данным разведки Народной милиции ЛНР, в ВСУ идёт разбирательство после гибели украинских боевиков на сватовско-кременском участке, и «основной упор делается на неблагоприятные погодные условия». Судя по докладу, из-за плохой погоды не удалась разведка при помощи беспилотников, и в результате возникли потери.

ИА REGNUM), дожди и плюсовые температуры замедляют продвижение наступающих порядков, тем самым они становятся лёгкой мишенью». Андрей Марочко «Также, по их словам (офицеров среднего звена — Прим.), дожди и плюсовые температуры замедляют продвижение наступающих порядков, тем самым они становятся лёгкой мишенью».

Офицер подчеркнул, что в ВСУ наблюдаются очевидные проблемы с боеготовностью из-за неукомплектованности личным составом и техникой ротных тактических групп. Но об этих проблемах «традиционно на «верх» не докладывается».