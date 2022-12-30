Москва, 30 декабря, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Дополнительное финансирование может быть получено на программы поддержки в России спроса на отечественные автомобили. Об этом 30 декабря рассказали в пресс-службе Минпромторга.

Владимир Югасов ИА REGNUM Парковка автозавода

«Программы стимулирования спроса, в том числе программа льготного автокредитования, — это гибкий механизм, который реагирует на изменения автомобильного рынка», — приводит сообщение РИА Новости.

Также в пресс-службе указали, что отслеживают и анализируют ситуацию на российском автомобильном рынке, и в первую очередь — уровень спроса и доступности автомобилей.

«В зависимости от развития ситуации возможен выход на решение о дофинансировании программ стимулирования спроса в течение года», — добавили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что в 2023 году на программы льготного автокредитования планируется выделит 5,1 млрд рублей, 2 миллиарда рублей — на программу льготного лизинга и 2,7 миллиарда рублей — на программу субсидирования газомоторной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко заявил, что Петербург заинтересован в сохранении автомобильного производства в регионе, в том числе на уже закрытом заводе японской корпорации Toyota.