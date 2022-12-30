Москва, 30 декабря, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Законопроект, упрощающий получение отсрочки отбывания наказания отдельным категориям граждан, внесла в Госдуму Законодательная дума Хабаровского края, передает корреспондент ИА REGNUM 30 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

В частности, речь идет о беременных, женщинах, имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчинах, имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющихся единственным родителем, кроме лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, указанные в части первой статьи 82 УК РФ.

Предлагается уточнить перечень документов, представляемых администрацией исправительного учреждения с ходатайством (представлением) о предоставлении осужденному отсрочки отбывания наказания, разграничить полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций и родственников осужденного по предоставлению указанных документов.

Кроме этого, законопроектом предлагается уточнить, что последние предоставляют не справку, а заявление, поскольку законодательством не предусмотрена выдача справок физическими лицами.

Одновременно предлагается предусмотреть право органов уголовно исполнительной системы на получение сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.

Принятие закона позволит администрации исправительного учреждения более оперативно осуществлять сбор документов, необходимых для рассмотрения судом ходатайства (представления) о предоставлении осужденному отсрочки отбывания наказания, и достичь цели предоставления отсрочки отбывания наказания — осуществление заботы о несовершеннолетних детях их родителями, отмечают авторы.

Читайте также: Госдума расширила цифровизацию на уголовное судопроизводство