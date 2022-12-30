Москва, 30 декабря, 2022, 08:51 — ИА Регнум. До 80% Фонда национального благосостояния смогут составлять юани. Такое решение принял Минфин РФ, пишут 30 декабря «Ведомости».

Иван Шилов ИА REGNUM Юань

Как рассказал изданию близкий к правительству источник, Минфин РФ «определился с новой структурой ФНБ». Теперь из фонда исключат фунты стерлингов, евро и иены.

Происходит переориентация на китайскую национальную валюту: до 80% ФНБ теперь разрешено инвестировать в юани, предельная доля золота составит 40%, но доли могут и варьироваться: 70% могут составлять юани, а остальные 30% — золото.

Добавим, что прежние утверждённые Минфином РФ правила устанавливали: доля евро в ФНБ должна составлять 39,7%, доля юаней — 30,4%, доля фунта стерлингов — пять процентов, доля иены — 4,7%, доля золота — 20,2%. Входили в состав ФНБ и доллары.