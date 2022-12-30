Киев перебросил в Соледар и Артёмовск отряды иностранных наёмников
Командование ВСУ направило в ДНР под Соледар и Артёмовск отряды, состоящие из иностранцев
Донецк, 30 декабря, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Отряды быстрого реагирования, в составе которых только иностранные наёмники, направило под Соледар и Артёмовск в ДНР командование ВСУ. Об этом 30 декабря сообщает ТАСС.
Как рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, по данным разведки ЛНР, командование ВСУ направило в Артёмовск и Соледар отряды, состоящие исключительно из иностранцев.
Отмечается, что иностранные наёмники отлично экипированы, вооружены натовским оружием и передвигаются на автомобилях Hummer. В каждой группе наёмников есть переводчик, так как бойцы не знают русского языка и общаются между собой в основном на английском.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал о серьёзных потерях ВСУ в районе Артёмовска и Соледара.