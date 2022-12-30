Донецк, 30 декабря, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Отряды быстрого реагирования, в составе которых только иностранные наёмники, направило под Соледар и Артёмовск в ДНР командование ВСУ. Об этом 30 декабря сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

Как рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, по данным разведки ЛНР, командование ВСУ направило в Артёмовск и Соледар отряды, состоящие исключительно из иностранцев.

Отмечается, что иностранные наёмники отлично экипированы, вооружены натовским оружием и передвигаются на автомобилях Hummer. В каждой группе наёмников есть переводчик, так как бойцы не знают русского языка и общаются между собой в основном на английском.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал о серьёзных потерях ВСУ в районе Артёмовска и Соледара.