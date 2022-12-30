Москва, 30 декабря, 2022, 08:45 — ИА Регнум. На данный момент на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс на выезде из России в Грузию скопилась большая очередь грузовых автомобилей, что связано с возросшим потоком автомобильного транспорта перед праздниками. Об этом 30 декабря рассказал первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Джано Геловани КПП Верхний Ларс

Как отметил Давыдов, слова которого приводит РИА Новости, ФТС ежедневно отслеживает работу всех пунктов пропуска, и Верхний Ларс является одним из проблемных.

«На сегодняшний день Верхний Ларс на въезд работает практически онлайн, а на выезд с российской стороны наблюдается наплыв грузовиков и, к сожалению, большая очередь», — сказал он.

Также первый замглавы ФТС уточнил, что, по информации таможенной службы, в уходящем году поток товаров через этот пункт пропуска значительно вырос.

«Идёт торговля, через Верхний Ларс везут все виды товаров. Только за истекшие дни декабря через этот пункт пропуска убыло 257 тысяч тонн товаров. Это больше на 65%, чем за декабрь прошлого года», — пояснил Давыдов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря стало известно, что срок ожидания пропуска грузовиков через границу на одном из контрольно-пропускных пунктов (КПП) на выезде из Литвы в Белоруссию увеличился до трёх суток.