Луганск, 30 декабря, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Жительница освобождённого от боевиков ВСУ города Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР) задержана сотрудниками российских спецслужб по подозрению в передаче киевскому режиму информации о передвижении подразделений Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом 30 декабря рассказал источник в силовых структурах ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Спецслужбами в ЛНР задержана жительница Сватово, подозреваемая в передаче иностранной разведке сведений о передвижении войск и техники Вооруженных сил Российской Федерации», — приводит его слова РИА Новости.

Также он указал, что боевики преступного режима Киева могли использовать полученные от задержанной данные в том числе и для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Сватово.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обстрел города Алчевска в ЛНР провели киевские боевики с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.