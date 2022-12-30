Финикс , США, 30 декабря, 2022, 08:30 — ИА Регнум. На границе США с Мексикой правоохранительными органами изымается большое количество синтетических наркотиков, сообщает 29 декабря телеканал Fox News.

U.S. Department of Homeland Security Спецназ погранично-таможенной службы США

Так, 28 декабря в Аризоне было выявлено два случая контрабанды. У преступников было конфисковано свыше 1,2 млн наркотических таблеток и более десяти килограммов наркотического порошка.

Всего за пять дней до этого на том же пограничном КПП было обнаружено более 1,1 млн наркотических таблеток.

В настоящее время в США наблюдается всплеск числа смертей от передозировок нового синтетического наркотика. Этот наркотик изготавливается в основном в мексиканских лабораториях с использованием китайских прекурсоров.