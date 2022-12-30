Южно-Сахалинск, 30 декабря, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Из-за задымления на борту следовавший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

«В 13:15 (05:15 мск) 30 декабря 2022 поступила информация о том, что пассажирский самолет «Аэробус А-319» (рейс авиакомпании «Аврора» HZ 5684), следующий маршрутом Хабаровск — Петропавловск-Камчатский, готовится совершить аварийную посадку в аэропорту города Южно-Сахалинска по причине задымления в салоне», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на борту воздушного судна находились 112 человек, двум из которых стало плохо и потребовалась помощь медиков. При этом экстренная посадка прошла благополучно.

Кроме того, отмечается, что, согласно предварительной информации, у самолёта не оказалось технических неисправностей, причиной экстренного приземления стало «слабое задымление пассажирского салона в результате возгорания литий-ионной батареи (портативное зарядное устройство) у одного из пассажиров».

При этом добавляется, что все пассажиры были эвакуированы, ведётся проветривание салона, рейс должен быть возобновлён в 19:00 (11:00 мск), без замены воздушного судна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что береговая охрана США разыскивает четырёх человек, которые находились на борту вертолёта, потерпевшего крушение в Мексиканском заливе примерно в 10 милях от побережья Луизианы.