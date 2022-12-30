Москва, 30 декабря, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Запуск космической обсерватории «Спектр-УФ», оснащённой ультрафиолетовым телескопом для изучения галактик, новых звезд и экзопланет, запланирован на 2028 год. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба корпорации «Роскосмос».

Www.laspace.ru Астрофизическая обсерватория «Спектр-УФ»

Уточняется, что опытно-конструкторские работы касательно проекта «Спектр-УФ» находятся на этапе «разработки рабочей конструкторской документации, изготовления составных частей космического аппарата и проведения их наземной экспериментальной отработки». Запуск аппарата на орбиту Земли запланирован на четвёртый квартал 2028 года.

Поясняется, что опытно-конструкторские работы, согласно контракту, будут продолжаться до 2025 года. Затем планируется утвердить новую Федеральную космическую программу, и с 2026 года будет заключён контракт на продолжение работ.

Обсерватория «Спектр-УФ» будет исследовать взрывные процессы в галактиках, рождение звёзд и планетных систем, процессы, происходящие в атмосфере планет, в кометах и в телах Солнечной системы. Помимо этого, в планах исследователей космоса — ведение наблюдений за известными экзопланетами с целью изучения атмосфер и обнаружения признаков жизни.