Донецк, 30 декабря, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Войска киевского террористического режима в ночь на 30 декабря обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую. Об этом 30 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

Отмечается, что обстрел Макеевки о стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 00:57 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть снарядов натовского калибра 155 мм.

Также указывается, что в 01:00 нацисты режима Киева выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 мм по Ясиноватой и в 02:35 — шесть ракет из реактивных систем залпового огня по Донецку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вечером 29 декабря населённые пункты Макеевка и Ясиноватая в ДНР были обстреляны киевскими боевиками.