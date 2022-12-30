Новый Орлеан, США, 30 декабря, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Новый Орлеан по уровню насильственной преступности стремительно возвращается в 1990-е годы, сообщает 29 декабря телеканал Fox News.

Цитата из к/ф «Джон Уик». Реж. Чад Сталхески, Дэвид Литч. 2014. США Перестрелка

Так, в городе только за один день произошло девять перестрелок, в результате которых было убито три человека.

В этом году в Новом Орлеане было совершено 277 убийств, что является максимальным показателем с 1996 года. В 2021 году в городе было убито 218 человек.

В связи с резким ростом преступности растёт недовольство горожан деятельностью мэра города Латойи Кантрелл. Инициирована кампания по её отзыву с поста главы города.