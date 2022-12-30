Вашингтон, 30 декабря, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Американские власти вместо улучшения ситуации в своей стране уделяют чрезмерное внимание потребностям киевского режима, 29 декабря написал в своем микроблоге член палаты представителей Конгресса США республиканец Трой Эдвин Нелс (штат Техас).

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

Он призвал Демократическую партию и некоторых своих однопартийцев с такой же энергией уделять время обеспечению безопасности на границах Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря бывший главком Объединенных сил НАТО в Европе американский генерал Уэсли Кларк заявил, что политика США в отношении конфликта на Украине приведет к постепенному обескровливанию киевского режима.