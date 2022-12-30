Американский конгрессмен осудил власти США за чрезмерную заботу о Киеве
Американский конгрессмен Нелс подверг критике власти США за чрезмерную поддержку Киева
Вашингтон, 30 декабря, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Американские власти вместо улучшения ситуации в своей стране уделяют чрезмерное внимание потребностям киевского режима, 29 декабря написал в своем микроблоге член палаты представителей Конгресса США республиканец Трой Эдвин Нелс (штат Техас).
Иван Шилов ИА REGNUM
Флаг США
Он призвал Демократическую партию и некоторых своих однопартийцев с такой же энергией уделять время обеспечению безопасности на границах Соединенных Штатов.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря бывший главком Объединенных сил НАТО в Европе американский генерал Уэсли Кларк заявил, что политика США в отношении конфликта на Украине приведет к постепенному обескровливанию киевского режима.