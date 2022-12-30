Токио, 30 декабря, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Исследователем Токийского научного университета создан стартап, разработавший специальный экзоскелет для подъёма тяжестей. Компания надеется на распространение своей продукции за пределами Японии, в первую очередь в странах со стареющим населением, сообщает 29 декабря агентство Киодо Цусин.

Японский флаг

Созданная Хироси Кобаяси, профессором университета, в 2013 году венчурная фирма Innophys надеется, что её продукция будет использоваться в сфере ухода за пожилыми людьми в Европе, а также в Китае и Южной Корее, которые сталкиваются с такими же возрастными социальными проблемами, которые имеют место в Японии.

«Спрос на вспомогательные костюмы будет расти по мере старения населения. У нас есть шанс занять лидирующие позиции в мире», — сказал исполнительный директор Innophys Масару Ёда.

Доля компании на внутреннем рынке составляет около 70%. Компания выпустила экзоскелет Muscle Suit в 2014 году, и по состоянию на апрель 2021 года было продано около 20 000 экземпляров.

Экзоскелеты Innophys обеспечивают поддержку как спины, так и рук. В них используются искусственные мышцы из резиновых трубок, обернутых нейлоновой сеткой, которые расширяются при наполнении сжатым воздухом. Это приводит к тому, что нейлон делает трубки короче, создавая мощную тяговую силу, которая может помочь в работах, требующих применения физической силы, и ослабить давление на спину при подъёме тяжелых предметов.

Экзоскелет, который носят как рюкзак, может значительно снизить нагрузку при выполнении задач, связанных с уходом за больными, сельским хозяйством и тяжелой работой на заводах. Он может также использоваться для предотвращения возможных несчастных случаев на производстве.

Экзоскелет не имеет двигателей и весит всего около четырёх килограммов. За последнее время компании удалось снизить цену примерно до 150 000 иен ($1100 долларов).

В 2020 году Innophys вышла на рынки Тайваня, Гонконга и Макао и теперь имеет торговых агентов в 17 странах и регионах, включая Китай, Южную Корею, Германию и Францию.

Продукция популярна среди южнокорейских фермеров, которым требуется помощь при вытягивании из земли вручную пекинской капусты и редиски, в то время как в Германии экзоскелеты чаще используют на производстве и работниками логистических фирм.

Хотя у Innophys есть конкуренты в Нидерландах, Германии, Швейцарии и других странах, компания утверждает, что её относительно недорогие экзоскелеты хорошо известны именно благодаря поддержке спины.

По данным исследования, объём рынка подобных экзоскелетов в Японии вырастет с 3,6 млрд иен ($27 млн) в 2019 году до 14 млрд иен ($105 млн) в 2030 году.

Хотя в 2019 году зарубежный рынок был намного меньше и составлял всего 600 млн иен ($4,5 млн), прогнозируется, что в 2030 году он вырастет в 10 раз, до 6 млрд иен ($45 млн).