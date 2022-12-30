Париж, 30 декабря, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Западные страны безоговорочно поддерживают нацизм киевского режима, который превратился в один из самых коррумпированных режимов в Европе, написал в своем микроблоге французский политик Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровцы на Украине

Он отметил, что такая политика Запада стала «хорошим тоном» в 2022 году. По словам Филиппо, его возмущает факт того, что этот процесс не вызывает удивления со стороны европейского сообщества. Политик полагает, что такая позиция говорит о том, что «система гниет».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин заявил, что нацизм давно процветает в государствах ЕС.

26 декабря заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев представил свой прогноз на 2023 год. Одним из гипотетических событий ближайшего будущего, по его мнению, может стать появление Четвертого рейха на базе Германии и сателлитов ФРГ.