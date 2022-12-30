Пномпень, 30 декабря, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Граждане России отсутствуют среди погибших и пострадавших в результате пожара в гостинице Grand Diamond City Hotel and Casino в камбоджийском городе Пойпете. Об этом 30 декабря сообщило посольство России в Камбодже.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Уточняется, что никакой информации о пострадавших гражданах России в связи с пожаром в гостинице в Пойпете в российское диппредставительство не поступало. Консульский отдел посольства продолжает отслеживать ситуацию.

Согласно последним данным национального комитета по борьбе с последствиями стихийных бедствий, при пожаре в гостинице погибли как минимум 20 человек, ещё более 100 получили ранения. Большая часть пострадавших являются подданными Таиланда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате пожара в здании гостиницы погибли 19 человек, ещё около 50 человек получили травмы разной степени тяжести. Предположительной причиной пожара является взрыв бака с топливом или газового баллона.