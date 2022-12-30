Токио, 30 декабря, 2022, 07:10 — ИА Регнум. В 2023 году японская императорская семья, возможно, будет использовать социальные сети для связей с общественностью, сообщает 29 декабря агентство Киодо Цусин.

sp.br.emb-japan.go.jp Император Нарухито и императрица Масако

Долгое время императорская семья избегала социальных сетей, но Управление императорского двора намерено изучить потенциальное использование платформ социальных сетей в качестве части нового подхода к связям с общественностью.

Поскольку эксперты согласны с тем, что пересмотр общения, в том числе предоставление более широкого доступа к императорской семье, давно назрел, Управление императорского двора заявило, что оно создаст официальный отдел по связям с общественностью. Просьба о найме дополнительных сотрудников была уже одобрена кабинетом министров Японии.

В настоящее время у Управления императорского двора есть только один веб-сайт в качестве прямого интерфейса для общественности, где оно публикует фотографии и заявления, связанные с публичными выступлениями членов императорской семьи, включая императора Нарухито и императрицу Масако.

Этот подход резко контрастирует с большим онлайн-присутствием европейских королевских семей, в том числе британской королевской семьи, которая, помимо веб-сайтов, имеет учетные записи во всех социальных сетях, каждая из которых имеет более миллиона подписчиков. Все аккаунты почти ежедневно обновляются фотографиями членов королевской семьи, посещающих или встречающихся с людьми.

Некоторые консерваторы в Японии выступают против того, чтобы проливать больше света на жизнь членов императорской семьи и приближать императора, когда-то считавшегося богом, слишком близко к народу. Согласно японской конституции, его роль определяется как «символ государства и единства народа Японии».

Императору в соответствии с конституцией также запрещено делать политические заявления. Это ограничение считается одной из причин нежелания Управления императорского дворца изменить свою позицию в отношении передачи информации.

Эксперты полагают, что в эпоху, когда социальные сети все больше и больше доминируют, манера общения Управления императорского двора с общественностью «остаётся на уровне первой половины XX века», и такой разрыв необходимо устранить.

Напомним, что правящий с 2019 года Нарухито является 126-м императором Японии. Все японские императоры принадлежат к одной династии, являющейся самой древней в мире.