Токио, 30 декабря, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Всемирно известный японский архитектор, лауреат Притцкеровской премии Арата Исодзаки скончался в возрасте 91 года в Японии. Об этом 29 декабря сообщило издание The New York Times со ссылкой на партнера архитектора.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

Исодзаки является самым известным и при этом самым плодовитым архитектором Японии. Он первым среди своих японских коллег начал работать за рубежом и за свою карьеру построил сотни зданий по всему миру.

Среди его самых известных работ называют Дворец Сант-Жорди в Барселоне, здание Музея современного искусства в Лос-Анджелесе, разноцветный офис Team Disney в Орландо, Национальный конференц-зал в Дохе, чью крышу поддерживают стилизованные под ветви деревьев колонны, и Гималайский центр в Шанхае, основание которого выполнено в виде биоморфных пещер, на которых возведены суперсовременные здания из стекла и бетона.

Исодзаки стал лауреатом Притцкеровской премии, аналога Нобелевской в архитектуре, лишь в 2019 году, когда ему уже исполнилось 87 лет. Премия была присуждена архитектору за проект стадиона «Дворец Сант-Жорди», который был построен в 1990 году в Барселоне. Награда Исодзаки была присуждена с формулировкой: «За мировое видение, которое опередило его время и способствовало диалогу между Востоком и Западом».

Арата Исодзаки скончался в своём доме в Оите. Соболезнования в связи со смертью архитектора опубликовали в социальных сетях коллеги, ученики и поклонники Исодзаки.