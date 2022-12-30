Манила, 30 декабря, 2022, 06:45 — ИА Регнум. По меньшей мере 44 человека стали жертвами наводнений, которые ранее обрушились на Филиппины, 30 декабря сообщает на своем сайте филиппинский совет по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Фрэнсис Данби. Потоп. 1840

Ранее сообщалось о гибели 39 человек из-за удара природной стихии. Еще 12 человек получили травмы, а 28 — числятся в списках пропавших без вести. По информации ведомства, последствия наводнений коснулись более 509,3 тыс. человек в 10 регионах страны.

Из них 15,8 тыс. человек находятся в эвакуационных центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 169 человек стали жертвами наводнений и оползней в столице Демократической Республики Конго (ДРК), которые обрушились на регион после проливных дождей.