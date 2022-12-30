Тайбэй, 30 декабря, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Официальный представитель Тайваня в Японии призвал японские власти развивать двустороннее сотрудничество в области безопасности, сообщает 29 декабря информационное агентство Киодо Цусин.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

В недавнем интервью агентству Се Чантин заявил о растущей агрессивности Китая в зоне Тайваньского пролива и что поэтому Тайвань и Япония имеют «единую судьбу».

По мнению тайваньского дипломата, нельзя исключать возможность нападения Китая на Японию до Тайваня, поскольку в Японии находится много баз США. Он призвал Вашингтон и Токио укреплять сотрудничество в области обороны, чтобы сдержать военные намерения Пекина.

Он также выразил готовность Тайваня и Японии обменяться информацией, касающейся безопасности, и заключить соглашение, которая позволит Токио и Тайбэю на взаимной основе принимать раненых и перемещенных лиц в случае чрезвычайной ситуации.

Напомним, что японское правительство признаёт Тайвань неотъемлемой частью Китая, а потому не имеет с ним официальных дипломатических отношений.