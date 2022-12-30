Лондон, 30 декабря, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Секс-скандал с участием парламентариев разразился в Великобритании. Об этом 29 декабря сообщает обозреватель издания Times Генри Зеффман.

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Как рассказал журналист, парламентариев подозревают в связях с работниками секс-индустрии во время зарубежных визитов. Зеффман указал, что политики были предупреждены о риске шантажа, который может спровоцировать такое неподобающее поведение.

Кроме того, обвинения в адрес парламентариев могут вызвать дополнительные вопросы о предназначении межпартийных парламентских групп (APPG). Это неофициальные органы депутатов и пэров, которые организуют собрания для обсуждения особых вопросов.

Как пояснил Зеффман, некоторые из таких парламентских групп занимаются организацией зарубежных командировок, которые оплачиваются из бюджета Великобритании. Это означает, что парламентарии позволяли себе развлекаться за счёт налогоплательщиков.

Поведение членов парламента было названо «ошеломляющим». Помимо того, что сомнительный досуг был организован за счёт бюджета, существует серьёзная опасность, что фотографии, видеозаписи либо другие доказательства скандального поведения политиков могут попасть в распоряжение недружественных государств. В статье поясняется, что если это произойдёт, то Британия столкнётся с рядом очень больших проблем.