Бостон, США, 30 декабря, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Жительница американского города Бостона (штат Массачусетс) 45-летняя Никея Ривера подожгла свой дом, объяснив этот шаг «велением дьявола», передал местный телеканал WFXT.

Pixabay.com Пожар

Инцидент произошел 27 декабря. Из горящего трехэтажного здания вывели двоих человек. Один из них был доставлен в больницу из-за отравления продуктами горения.

В рамках расследования женщина призналась в поджоге. Ривера заявила полицейским, что в доме водятся призраки, а совершить этот поступок ее «заставил дьявол».

Поджигательница извинилась за содеянное. Окружной прокурор сообщил о необходимости провести психиатрическую экспертизу для женщины. На 13 января 2023 года назначено очередное заседание суда по делу Риверы.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в центре Манхэттена (район американского города Нью-Йорка) мужчина поджог гигантскую рождественскую елку рядом со штаб-квартирой телеканала Fox News.