Киев, 30 декабря, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Городские власти Киева продолжает получать необходимую иностранную гуманитарную помощь, сообщает 29 декабря пресс-служба столичной мэрии.

kyivcity.gov.ua Польские трубы. Киев

В частности, были получены материалы и оборудование для ЖКХ, которые помогают обеспечивать теплоснабжение даже в условиях ракетных обстрелов.

Польская компания Logstor International предоставила предварительно изолированные трубы и комплектующие для аварийного ремонта тепловой сети. Трубы и комплектующие Logstor изготовлены по высоким европейским стандартам качества и имеют самые низкие показатели теплопотерь, что позволит обеспечить надежную эксплуатацию теплосети в течение более 30 лет.

Напомним, что по программе международной технической помощи Агентства по развитию США (USAID) в Киеве было заменено более 11 км тепловых сетей в местах ракетных ударов. Также было получено 4 экскаватора и 137 генераторов. Дизельные генераторы, предоставленные USAID, были переданы на котельные, теплоэлектроцентрали, станции теплоснабжения, а также для нужд диспетчеризации и связи.

Напомним, что в Киеве после ударов российской армии нарушена деятельность городских энергетических и коммунальных систем.