Бразилиа, 30 декабря, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Трёхкратного чемпиона мира по футболу Пеле (Эдсона Арантиса ду Насименту) похоронят на вертикальном кладбище в бразильском городе Сантос в штате Сан-Паулу. Об этом 29 декабря сообщает портал G1.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

Уточняется, что после церемонии прощания тело легендарного футболиста доставят в Memorial Necrópole Ecumênica. Это крупнейшее в мире вертикальное кладбище, представляющее собой высотное здание, в котором более 30 этажей.

Место для погребения на этом кладбище Пеле купил для себя 19 лет назад. Как пояснил спортсмен, это кладбище лучше, чем любое другое передавало ощущение душевного мира и спокойствия. Здесь же похоронены родные и близкие люди легенды футбола.

На церемонии погребения будут присутствовать исключительно семья Пеле и его самые близкие друзья.

«Король футбола», трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле скончался в возрасте 82 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Бразилии Жаир Болсонару объявил в стране трёхдневный траур в связи со смертью Пеле. В честь легендарного футболиста статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро была подсвечена цветами бразильского флага.