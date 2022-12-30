Москва, 30 декабря, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Объем российско-американской торговли в 2022 году сократился более чем в два раза и на США во внешней торговле России приходится менее 2%, заявил первый заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Он также отметил, что значительное падение наблюдается и в торговле с европейскими государствами.

«С некоторыми странами Евросоюза товаропоток упал примерно на 50%», — сказал замглавы ведомства в интервью РИА Новости, которое опубликовано 30 декабря.

Давыдов отметил, что на границе с указанными государствами скапливаются большие пробки из грузовых автомобилей. Большая часть заторов наблюдается на белорусской границе, через которую в Россию идет большой поток импортных товаров.

Он добавил, что причиной этому является «проблемная работа» со стороны Польши, Латвии и Литвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября газета The Times of India написала, что, согласно данным индийского министерства торговли, Россия вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии.