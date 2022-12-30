Бразилиа, 30 декабря, 2022, 05:30 — ИА Регнум. Трёхдневный траур в связи со смертью легендарного футболиста, «Короля футбола» Пеле (Эдсона Арантиса ду Насименту) объявил в Бразилии президент страны Жаир Болсонару. Об этом 29 декабря сообщает CNN Brasil.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

Президент Бразилии объявил в стране траур в память о трёхкратном чемпионе мира в составе сборной Бразилии Пеле, который скончался в клинике Сан-Паулу в возрасте 82 лет. Траур в связи со смертью легендарного футболиста продлится три дня.

Болсонару выразил соболезнования родным и близким Пеле. В своём Twitter бразильский лидер отметил, что благодаря Пеле «мир открыл имя Бразилии», а самому спортсмену удалось «превратить футбол в искусство и радость».

Кроме того, сообщается, что в честь «Короля футбола» статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро была подсвечена цветами бразильского флага. Подсветка будет включена в течение всей ночи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что причиной смерти Пеле стал множественный отказ внутренних органов из-за прогрессирующего онкологического заболевания.