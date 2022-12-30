Киев, 30 декабря, 2022, 05:33 — ИА Регнум. Начиная с августа 2022 года в Киеве переименовано 237 улиц, проспектов и бульваров, сообщает 29 декабря пресс-служба киевской мэрии.

Gov. ua Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко назвал 2022 год годом «большой дерусификации Киева». По его словам, украинская столица «смывает» с себя символы и упоминания о русской и советской идеологии и переименовывает всё связанное со «страной-агрессором» или советским прошлым.

В частности, бульвар Дружбы народов теперь называется бульваром имени основателя украинской армии Николая Михновского, арка Дружбы народов — аркой Свободы украинского народа. А улица Московская стала улицей имени князей Острожских.

Напомним, что по всей Украине происходит массовое разрушение исторических и культурных памятников и переименование географических объектов.