Москва, 30 декабря, 2022, 05:06 — ИА Регнум. Профицит внешней торговли России в 2022 году побьет все рекорды, невзирая на сложную для экспорта ситуацию на рынке энергоносителей в декабре, заявил первый заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

«В основном за счет объемов экспорта у нас, вероятно, будет рекордное положительное сальдо торгового баланса. Даже декабрь для энергоносителей общую картину уже не изменит», — сказал он в интервью РИА Новости, которое опубликовано 30 декабря.

Давыдов также отметил, что в последнем месяце текущего года наблюдается существенное снижение экспорта российских энергоносителей. Замглавы ведомства связал сложившуюся ситуацию с санкциями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что по итогам 10 месяцев 2022 года объемы несырьевого неэнергетического экспорта из России снизились на 1,5% по сравнению с аналогичными показателями 2021 года.