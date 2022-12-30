Бухарест, 30 декабря, 2022, 05:05 — ИА Регнум. Поиски шестерых украинских дезертиров, нелегально перешедших границу, завершили пограничники и спасатели в Румынии. Об этом 29 декабря сообщает агентство Agerpres.

Илья Репин. Дезертир

Группа из шести граждан Украины в возрасте от 22 до 33 лет нелегально пересекла румынско-украинскую границу 24 декабря в районе гор Марамуреша на высоте около 1800 метров. При этом ни специального горного снаряжения, ни подходящей обуви, ни запасов еды у беглецов не было. В горах украинцы заблудились из-за начавшейся метели.

Тревогу забил знакомый дезертиров, с которым они поддерживали связь, мужчина сообщил о терпящей бедствие в горах группе украинцев румынским властям. Поскольку беглецы не давали точных сведений о своём местонахождении из-за боязни попасть в тюрьму за дезертирство, пограничникам и спасателям пришлось задействовать вертолёты с тепловизорами.

Из шестерых украинцев были найдены живыми четыре человека: двое были найдены в ночь на 25 декабря, ещё двоих удалось обнаружить 26 декабря. Тело пятого беглеца было найдено 27 декабря — мужчина сорвался с обрыва. Шестой украинец был обнаружен без признаков жизни 28 декабря.

Отмечается, что с начала спецоперации с территории Украины в Румынию бежали около 4,9 тыс. украинских мужчин. Напомним, что на территории Украины действует закон, запрещающий мужчинам призывного возраста выезжать за пределы страны. Кроме того, в декабре Верховная рада приняла закон, ужесточающий наказание за дезертирство, нарушителям грозит тюремное заключение длительностью до 12 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что подполковник ВСУ пожаловался на массовое дезертирство украинских военных и призвал правительство страны ужесточить наказание за побег.