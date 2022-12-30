Саратов, 30 декабря, 2022, 04:43 — ИА Регнум. Жительница села Усатово Краснокутского района Саратовской области погибла в результате того, что ее одежда загорелась от огня газовой плиты, 30 декабря сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

WDnetStudio Газовая плита

По факту случившегося начата проверка. Инцидент произошел в доме, где проживала погибшая, которой было 83 года.

Женщина получила ожоги четвертой степени и была доставлена в Саратов, в больницу, где вскоре скончалась. Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в городе Мензелинске в Татарстане произошел взрыв газа в двухэтажном жилом доме. В результате происшествия строение оказалось разрушено.