Алчевск, ЛНР, 30 декабря, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Обстрел города Алчевска в ЛНР провели киевские боевики с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 30 декабря сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), в своём телеграм-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Осколки снаряда РСЗО HIMARS

Обстрел Алчевска был зафиксирован в 01:15 мск. Со стороны киевских боевиков по городу было выпущено 12 ракет с применением РСЗО HIMARS.

Информация о возможных пострадавших или разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Напомним, РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) была разработана в США и производится с 2003 года. Прицельная дальность стрельбы для некоторых видов боеприпасов составляет до 80 км.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ЛНР с начала российской спецоперации от действий киевских карателей погибли 169 человек, 449 жителей были ранены.