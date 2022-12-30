Одесса, Украина, 30 декабря, 2022, 04:37 — ИА Регнум. За 150 дней после начала отправки первого судна из портов Одесской области в рамках работы «зернового коридора» с Украины ушло 605 кораблей, сообщает пресс-служба украинского кабинета министров.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

За 28 дней декабря из украинских портов вышло 100 кораблей с грузом в 3,6 млн тонн агропродукции. Среднее количество кораблей, отправленных за день, сейчас составляет менее четырёх.

Всего за время работы «зернового коридора» из Украины вывезли 15,9 млн тонн агропродукции. В частности, пшеницы — 4,7 млн тонн, кукурузы — 7 млн тонн.

Экспорт с/х продукции по «зерновому коридору» составлял:

Август — 1,7 млн ​​тонн

Сентябрь — 3,9 млн тонн

Октябрь — 4,2 млн тонн

Ноябрь — 2,6 млн тонн

Декабрь (на 28.12) — 3,6 млн тонн.

В рамках «зерновой инициативы» с Украины вышли 9 кораблей по программе ООН с грузом в 300 тыс. тонн агропродукции.

Также в рамках программы Grain from Ukraine («Зерно с Украины») уже отправлены 3 корабля с грузом в 80 тыс. тонн пшеницы в нуждающиеся страны Африки.

Так называемая «зерновая сделка» об организации безопасного морского коридора для сельскохозяйственных грузов c Украины была заключена 22 июля в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и ООН.