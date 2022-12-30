Донецк, 30 декабря, 2022, 04:12 — ИА Регнум. Киевские боевики несут серьёзные потери в районе населённых пунктов Соледар и Артёмовск (украинское название — Бахмут). Об этом 29 декабря сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Цитата из видео на YouTube Алексей Арестович

По словам Арестовича, в районе Бахмута и Соледара ВСУ несут серьёзные потери. Как уточнил Арестович, направления главного удара — восточные районы Бахмута, область южнее Соледара и сам Соледар.

Таким образом, Арестович фактически подтвердил информацию о подготовке киевского режима к сдаче Артёмовска, которую сообщал ранее командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. Как указал Алаудинов, в Артёмовске (Бахмут) на настоящий момент находится самая горячая точка в районе боевых действий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» рассказал об ожесточённых боях, которые ведутся в районе города Артёмовска. Артиллерия работает практически круглосуточно, российская пехота ЧВК «Вагнер» с различных направлений ведёт штурм города, в котором окопались киевские боевики.