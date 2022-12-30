Москва, 30 декабря, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Бывший председатель правления и член совета директоров банка «Век» Олег Скрыль может стать банкротом как физлицо. Соответствующий иск к нему подан конкурсным управляющим лопнувшего банка. Арбитраж Москвы пока претензии к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление к фигуранту уголовного дела о хищении средств из банка и возможном преднамеренном банкротстве поступило в суд 20 декабря, а 26 декабря судья Истомин оставил его без движения из-за недочётов до 27 января 2023 года.

Скрыль также являлся одним из акционеров банка «Век». Также ему принадлежали доли в ряде коммерческих компаний, в том числе ООО «Базовый капитал».

Напомним, банк «Век» остался без лицензии в мае 2016 года. На начало декабря 2022 года у банка установлены долги перед 508 кредиторами на общую сумму свыше 4,08 млрд рублей.

По открытым данным, банк был создан в 1993 году для обслуживания издательского бизнеса, который принадлежал ИД «Экономическая газета».