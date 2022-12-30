Вашингтон, 30 декабря, 2022, 03:37 — ИА Регнум. Бюджет США на 2023 финансовый год, включающий помощь Киеву, утвердил глава Белого дома Джозеф Байден. Об этом 29 декабря сообщил сам политик в своём Twitter.

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«Сегодня я подписал двухпартийный бюджетный законопроект, венчающий год исторического прогресса. Он предусматривает инвестиции в медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, ликвидацию последствий стихийных бедствий, средства на борьбу с насилием против женщин и критически значимую помощь Украине», — уточнил президент США.

В свою очередь пресс-служба Белого дома отмечает, что объём бюджета на 2023 финансовый год, который начнётся 1 октября, составляет около $1,7 трлн. В бюджете предусмотрены расходы на оборону страны в размере $858 млрд, а также он предусматривает пакет помощи Киеву в размере $44,9 млрд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что республиканцы в Конгрессе США разделились в вопросе о продолжении предоставления помощи режиму Киева.