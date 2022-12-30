Вашингтон, 30 декабря, 2022, 03:33 — ИА Регнум. Бывший глава Объединенных сил НАТО в Европе генерал США Уэсли Кларк полагает, что подход американских властей к конфликту на украинской территории грозит постепенным обескровливанием Украины. Об этом он заявил в ходе конференции, организованной Фондом «США — Украина» (USUF).

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

Он предупредил, что из-за Вашингтона киевский режим продолжает терять важнейшею инфраструктуру, промышленный потенциал и финансовую опору. По мнению генерала, такая ситуация не соответствует интересам США.

По словам Кларка, Россия меняют обстановку на поле боя и наращивает военную мощь, что приведет к смене характера конфликта. Он призвал американские власти активнее поставлять киевскому режиму артиллерийские установки, а также реактивные системы залпового огня и беспилотные летательные аппараты для того, чтобы помочь ВСУ в проведении наступательных операций.

Экс-глава Объединенных сил НАТО также подчеркнул, что интересы США и Киева частично не совпадают, поскольку Владимир Зеленский заявил о намерении восставить территориальную целостность Украины. Кларк пояснил, что Вашингтону необходимо стабилизировать ситуацию и избегать конфликта НАТО и России. Кроме того, как добавил генерал, США должны стремиться к тому, чтобы удержать под контролем Киева как можно большую территорию, не развязав новую мировую войну и сосредоточившись на сдерживании Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря обозреватель издания The American Conservative Тед Снайдер написал о том, что Вашингтон вынуждает Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки в случае начала переговоров с Россией.