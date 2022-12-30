Нижний Новгород, 30 декабря, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В арбитраж Нижегородской области подан банкротный иск от налогового органа, ответчиком в котором выступает Арзамасский завод «Легмаш». Исковое заявление пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Основанием для подачи иска Управление Федеральной налоговой службы России по Нижегородской области называет задолженность в размере 16 371 094,17 рубля. Иск был подан 28 декабря 2022 года.

Это не первая попытка инициировать банкротное производство. В марте 2022 года схожее дело было прекращено.

АО «Арзамасский Завод «Легмаш», которое позиционируется в качестве крупного российского производителя рукавных головок, пожарных стволов, было создано в 1992 году. На предприятии трудятся более 160 человек. Выручка АО по итогам 2021 года составила 104,8 млн рублей, чистая прибыль — 11 тыс. рублей. На второе полугодие 2022 года акционерами АО являются Александр Биричевский — 46,12% и ООО «АК ФэмилиХолдинг» — 46,11%.