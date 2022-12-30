Сеул, 30 декабря, 2022, 03:37 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил Агентство оборонного развития и ознакомился с состоянием разработки отечественных систем вооружений, в том числе южнокорейских военных систем наблюдения, разведки и перехвата, сообщает 29 декабря агентство Рёнхап.

president.go.kr Юн Сок Ёль

Юн Сок Ёль считает вторжение беспилотников КНДР в воздушное пространство страны инцидентом, с которым нельзя мириться.

«Только жёсткое наказание и возмездие за действия, нарушающие нашу свободу, могут предотвратить провокации, — сказал Юн Сок Ёль. — Вы никогда не должны бояться или колебаться».

Глава Южной Кореи призвал пересмотреть систему реагирования на все летающие объекты, вторгающиеся в воздушное пространство страны, и как можно быстрее восполнить все недостатки.

Юн Сок Ёль считает, что вооружённые силы Южной Кореи должны стать настолько сильными, чтобы внушить непоколебимое доверие собственным гражданам и необоримый страх врагам. По мнению президента, чтобы страна могла достичь мира, она должна подготовиться к возможной войне настолько, чтобы вести её с подавляющим превосходством. Иначе рухнет вся национальная безопасность.

Юн Сок Ёль обратился к южнокорейским военным с призывом не бояться и не колебаться.

Напомним, что 26 декабря пять северокорейских дронов вошли в воздушное пространство Южной Кореи и южнокорейская ПВО не смогла их уничтожить.