Донецк, 30 декабря, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Населённые пункты Макеевка и Ясиноватая в ДНР были обстреляны киевскими боевиками. Об этом 30 декабря сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Обстрелы в направлении Червоногвардейского района Макеевки велись в период с 23:29 мск по 23:44 мск со стороны населённых пунктов Сокол и Камышевка. Всего киевские боевики выпустили по городу 11 снарядов калибра 155 мм.

Город Ясиноватая подвергся обстрелам со стороны ВСУ в период с 23:32 мск по 23:57 мск. Киевские боевики выпустили по городу 18 снарядов калибра 155 мм со стороны населённого пункта Авдеевка.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате обстрела киевскими боевиками города Донецка пострадала мирная жительница.