Сеул, 30 декабря, 2022, 03:17 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль желает вернуться к тому периоду, когда отношения его страны с Токио были «наилучшими», сообщает 29 декабря агентство Киодо Цусин.

president.go.kr Нацуо Ямагути и Юн Сок Ёль

Об этом заявил после встречи с главой Южной Кореи лидер японской партии Комэйто Нацуо Ямагути.

Комэйто является младшим партнёром Либерально-демократической партии Японии по правительственной коалиции.

Ямагути сказал Юн Сок Ёлю во время их 50-минутной беседы, что Япония приложит усилия для поддержки политических и личных обменов с Южной Кореей, чтобы проложить путь к потеплению в отношениях между двумя азиатскими странами.

Предполагается, что Ямагути обсуждал с Юн Сок Ёлем вопрос о решении южнокорейского суда о конфискации активов у двух японских компаний, которым предъявили иск за принудительный труд корейцев во время колониального правления Японии на Корейском полуострове в 1910–1945 годах.

Ямагути и Юн Сок Ёль согласились с тем, что Япония и Южная Корея должны укреплять сотрудничество в сфере региональной безопасности, в основном из-за увеличения числа испытательных запусков баллистических ракет Северной Кореей.

При правительстве предшественника Юн Сок Ёля — левого президента Мун Чжэ Ина отношения между Токио и Сеулом из-за трудовых и территориальных проблем военного времени ухудшились до самого низкого уровня за последние десятилетия. Мун Чжэ Ин в целом был известен как антияпонский политик.

Однако Япония и Южная Корея проявляют признаки попытки улучшить отношения с тех пор, как в мае Юн Сок Ёль стал президентом. Юн Сок Ёль, известный своей жёсткой позицией в отношении Северной Кореи, пообещал придерживаться ориентированного на будущее подхода в отношении Японии.

В ноябре лидеры Японии и Южной Кореи провели первую за три года официальную встречу в кулуарах саммита АСЕАН в Камбодже.